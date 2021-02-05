البرازيل تسجل 1232 حالة وفاة بفيروس كورونا لليوم الثالث

ريو دى جانيرو (رويترز)

قالت وزارة الصحة فى البرازيل، إنها سجلت 1232 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 و56873 إصابة جديدة، ووصل إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 228795، بينما وصل إجمالى الإصابات المؤكدة إلى تسعة ملايين و396 ألفا و293. وهذا ثالث يوم على التوالى تسجل فيه البرازيل أكثر من 1200 حالة وفاة بسبب الفيروس .

وسجلت البرازيل 1254 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 و56002 إصابة جديدة يوم لأربعاء.

ووصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 227563 بينما وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى تسعة ملايين و339 ألفا و420، بحسب بيانات الوزارة.