الاتحاد الأوروبى يدين بشدة طرد موسكو لـ3 دبلوماسيين أوروبيين

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن ألمانيا قالت إن طرد موسكو لدبلوماسيين أوروبيين لن يبقى من دون رد.

فيما أفادت القناة فى نبأ عاجل لها ان الاتحاد الأوروبي يدين بشدة طرد موسكو لـ 3 دبلوماسيين أوروبيين.

وفى سياق أخر ناشد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي روسيا اليوم الجمعة، بإطلاق سراح المعارض السياسي أليكسي نافالني، الذي تسببت قضيته في تراجع العلاقات بين الجانبين، مما أدى لرد فعل قوي من موسكو التي وصفت التكتل بأنه شريك لا يعول عليه.

وقضت محكمة روسية هذا الأسبوع بسجن نافالني لنحو ثلاثة أعوام لمخالفته قواعد إطلاق السراح المشروط وهي اتهامات وصفها بأنها ملفقة. وندد الغرب بشدة بهذا الحكم.

وفي محادثات نادرة في موسكو قال بوريل إنه مارس ضغوطا على وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في قضية نافالني.

وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن اقتراح رسمي بفرض عقوبات جديدة على روسيا، لكن التكتل سيجري مناقشات في الشهر المقبل بشأن العلاقات مع موسكو.