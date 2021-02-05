الأمم المتحدة عن الانتخابات الليبية: "لحظة تاريخية"

وكالات

قالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، إن المرشحين للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة تعهدوا الالتزام بخارطة الطريق، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، إضافة إلى تمثيل النساء في المناصب الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%..

وأضافت وليامز خلال كلمتها أمام ملتقى الحوار السياسي المنعقد صباح اليوم الجمعة للاختيار بين القوائم المنافسة على مناصب الرئاسي والحكومة، أنها تنتظر أن يكون من نصيب النساء منصب نائب رئيس الوزراء، ووجهت طلبا إلى أعضاء الملتقى باحترام نتائج التصويت على القوائم.

ونص على التالي: "أتعهد بإجراء الانتخابات في تاريخ 24 ديسمبر واحترام نتائج التصويت في ملتقى الحوار السياسي الليبي، والالتزام بتشكيل الحكومة بالكفاءة والجدارة والتمثيل العادل المتنوع سياسيا وجغرافيا، ومشاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب، على أن لا يقل تمثيل النساء عن نسبة 30% من المناصب القيادية في الحكومة (الوزراء أو الوكلاء)، وعليه أوقع".

واختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة اليوم الجمعة حكومة مؤقتة عن طريق التصويت يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.