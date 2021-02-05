اليوم السابع
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الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب تونس فى مواجهة الإرهاب

الجمعة، 05 فبراير 2021 03:00 ص
الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب تونس فى مواجهة الإرهاب أيمن الصفدى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى
عمان أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استهداف مركبة عسكرية تابعة للجيش التونسى أثناء ملاحقتها إرهابيين غربى تونس بلغم، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب تونس فى مواجهة الإرهاب وكل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وأمن شعبها .

وأكد الناطق الرسمى باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله على الفايز -وفق وكالة الأنباء الأردنية- استنكار المملكة لهذا الفعل الإرهابى الجبان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد، معربا عن خالص التعازى وصادق المواساة لذوى الضحايا.

 

 


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