افتتاح 3 مساجد جديدة اليوم بمركزى إهناسيا وناصر فى بنى سويف

تفتتح مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، 3 مساجد جديدة في مركزى إهناسيا وناصر بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف وطبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إعمار المساجد والافتتاحات التي تتوالى.
وتشمل المساجد الجديدة التى سيتم افتتاحها المسجد الشرقي بقرية المسيد الأبيض التابعة لمركز إهناسيا ومسجد حفني بقرية عزت قرية المسيد الأبيض - بمركز إهناسيا ومسجد عبد الله سالم – الزيتون مركز ناصر.
وأكد الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، أن الافتتاحات تأتى من حرص وزارة الأوقاف على إعمار مساجد الله، فيما تقوم لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف لمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.
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