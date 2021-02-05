اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 فبراير 2021 08:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح 3 مساجد جديدة اليوم بمركزى إهناسيا وناصر فى بنى سويف

الجمعة، 05 فبراير 2021 07:00 ص
افتتاح 3 مساجد جديدة اليوم بمركزى إهناسيا وناصر فى بنى سويف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفتتح مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، 3 مساجد جديدة في مركزى إهناسيا وناصر بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف وطبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إعمار المساجد والافتتاحات التي تتوالى.

وتشمل المساجد الجديدة التى سيتم افتتاحها المسجد الشرقي بقرية المسيد الأبيض التابعة لمركز إهناسيا ومسجد حفني بقرية عزت قرية المسيد الأبيض - بمركز إهناسيا ومسجد عبد الله سالم – الزيتون مركز ناصر.
 
وأكد الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، أن الافتتاحات تأتى من حرص وزارة الأوقاف على إعمار مساجد الله، فيما تقوم لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف لمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.
 

 


بنى سويف

أوقاف بنى سويف

مديرية أوقاف بنى سويف

مساجد جديدة في بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة