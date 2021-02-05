افتتاح مشروع "دمج أهداف التنمية المستدامة فى الجامعات" بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، فعاليات مشروع "دمج أهداف التنمية المستدامة فى الجامعات من أجل إدارة أفضل للتغيرات المناخية"، والممول من الاتحاد الأوروبى ضمن برنامج إيراسموس بلس (2021-2024) بميزانية 15 مليون جنيه، وذلك عبر المنصة الإلكترونية، واستمرت أعماله على مدى اليومين الماضيين.

وأشار الدكتور قنصوة، إلى أن جامعة الإسكندرية تقود المشروع والذى يضم 7 شركاء آخرين، من الاتحاد الأوروبى وهم جامعة أفيرو بالبرتغال، وجامعة ساسارى بإيطاليا، وجامعة فالنسيا بأسبانيا، والجامعة اليورومتوسطية من سلوفينيا، ومن مصر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة زويل، وجامعة هليوبوليس.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الجامعات المصرية من ناحية التوعية بأهداف التنمية المستدامة لمنتسبى الجامعات، ودمج أهداف التنمية المستدامة فى الخطط الاستراتيجية والسياسات الجامعية، وتحويل الجامعات إلى جامعات مستدامة بيئياً.

وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور عبد الحميد الزهيرى رئيس الجامعة اليورومتوسطية، والدكتور محمود عبد ربه القائم بعمل رئيس جامعة زويل، والدكتور علاء الدين رمضان مصطفى نائب رئيس جامعة الإسكندرية السابق ورئيس المشروع، والدكتور أحمد الشاذلى مدير المشروع، وممثلى الجامعات الأوروبية المشاركة بالمشروع، والمهندس كريم حمدى مدير مكتب الإيراسموس بمصر.