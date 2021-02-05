إصابة 5 أشخاص فى تصادم ميكروباص مع توك توك بالقنطرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح وكسور نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك بدون لوحات معدنية أمام قرية السلام على طريق القنطرة الصالحية دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة غرب المركزى لإسعافهم.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد منصور دهشان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك بدون لوحات معدنية أمام قرية السلام على طريق القنطرة الصالحية دائرة المركز وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كل من صابرين إبراهيم محمد 55 عاما مقيمة الشرقية مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعلاء الدين فتحي 20 عاما مقيم القنطرة غرب نمرة 4 مصاب بكسر بالكتف الأيمن، ومسلم محمد إبراهيم 64 عاما مقيم القنطرة غرب مصاب بجرح قطعي بالجبهة وفاطمة علي زايد 38 عاما مقيمة القنطرة غرب مصابة بكسر بالقدم اليمنى، ومحمد سليمان سليم 38 عاما مقيم القنطرة غرب ومصال بكسر بالقدم اليسرى.

تم نقل المصابين الى مستشفى القنطرة غرب المركزى لاسعافهم ورعايتهم طبيا، وتحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.