إصابة عدة أشخاص في انفجار غاز بجنوب ألمانيا

رويترز

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليومية، نقلا عن متحدث باسم الشرطة، اليوم الجمعة، أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح إثر انفجار غاز في ميمنجن بجنوب ألمانيا، وأضافت الصحيفة أن من غير الممكن استبعاد وقوع انفجار آخر.

وقالت صحيفة أوجسبورجر ألجماينه إن الانفجار وقع في مقر الصليب الأحمر الألماني، مضيفة أن الشرطة أخلت المنطقة وأن خمسة أشخاص أصيبوا معظمهم بإصابات طفيفة.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها إن من المرجح أن يكون سبب الانفجار حدوث خلل في خط غاز أسفل الشارع الذي يقع فيه المبنى.