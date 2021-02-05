اليوم السابع
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إصابة عدة أشخاص في انفجار غاز بجنوب ألمانيا

الجمعة، 05 فبراير 2021 10:23 ص
إصابة عدة أشخاص في انفجار غاز بجنوب ألمانيا انفجار
رويترز

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ذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليومية، نقلا عن متحدث باسم الشرطة، اليوم الجمعة، أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح إثر انفجار غاز في ميمنجن بجنوب ألمانيا، وأضافت الصحيفة أن من غير الممكن استبعاد وقوع انفجار آخر.
 
وقالت صحيفة أوجسبورجر ألجماينه إن الانفجار وقع في مقر الصليب الأحمر الألماني، مضيفة أن الشرطة أخلت المنطقة وأن خمسة أشخاص أصيبوا معظمهم بإصابات طفيفة.
 
ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها إن من المرجح أن يكون سبب الانفجار حدوث خلل في خط غاز أسفل الشارع الذي يقع فيه المبنى.
 

انفجار غاز

ألمانيا

الصليب الأحمر

الشرطة الألمانية

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