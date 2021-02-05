اليوم السابع
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الجمعة، 05 فبراير 2021 08:08 ص
خالد صلاح
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إصابات كورونا فى ألمانيا ترتفع حوالى 13 ألف حالة

الجمعة، 05 فبراير 2021 07:40 ص
إصابات كورونا فى ألمانيا ترتفع حوالى 13 ألف حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
برلين (رويترز)

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا ارتفع 12908 حالات إلى مليونين و264 ألفا و909 حالات.

 

وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات ارتفع 855 حالة إلى 60597.

 

 


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