إصابات "كورونا" فى أذربيجان تقفز إلى 230 ألف حالة

باكو أ ش أ

أعلنت السلطات الصحية فى أذربيجان، تسجيل 152 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 230 ألفًا و769 حالة.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية نقلًا عن رئاسة مجلس الوزراء بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 3 آلاف و190 حالة عقب تسجيل 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أضافت أن حصلة المتعافين من المرض بلغت 224 ألفًا و431 شخص، فور تسجيل 263 حالة تعافى جديدة منذ أمس الأربعاء، مُشيرة إلى أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج فى المستشفيات يبلغ الآن 3 آلاف و148 شخصًا.