إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 105 ملايين والوفيات 2.285 مليون

لندن (رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 105.01 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و285524.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 456290 26745423

الهند 154823 10802591

البرازيل 228795 9396293

روسيا 75732 3934606

المملكة المتحدة 110250 3892459

فرنسا 77952 3274608

إسبانيا 60802 2913425

إيطاليا 90241 2597446

تركيا 26467 2508988

ألمانيا 60098 2257334

- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28 - العراق 13103 625756

34 8351 473667

- المغرب

39 - السعودية 6393 369575

40 - الأردن 4354 331768

42 - الإمارات 902 320126

43 - لبنان 3397 312269

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.