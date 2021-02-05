اليوم السابع
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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 105 ملايين والوفيات 2.285 مليون

الجمعة، 05 فبراير 2021 06:35 م
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 105 ملايين والوفيات 2.285 مليون اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لندن (رويترز)

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 105.01 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و285524.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

   

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:    

  الدول والمناطق   إجمالى الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة

 الولايات المتحدة      456290            26745423

      الهند            154823            10802591

     البرازيل          228795            9396293

      روسيا            75732             3934606

 المملكة المتحدة       110250            3892459

      فرنسا            77952             3274608

     إسبانيا           60802             2913425

     إيطاليا           90241             2597446

      تركيا            26467             2508988

     ألمانيا           60098             2257334

                     

    - وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:  

   

    الدول وترتيبها      عدد الوفيات  عدد الإصابات

 

   28 - العراق     13103        625756

     34        8351         473667

     - المغرب                   

       39 - السعودية       6393         369575

                                    

      40 - الأردن          4354         331768

     42 - الإمارات          902         320126

     43 - لبنان            3397         312269

        

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

 


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تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

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