اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 104.69 مليون والوفيات 2.276 مليون

الجمعة، 05 فبراير 2021 07:05 ص
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 104.69 مليون والوفيات 2.276 مليون اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أظهر إحصاء لرويترز، أن ما يزيد على 104.69 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و276 ألفا و158.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

   

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    

  الدول والمناطق   إجمالى الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة

 الولايات المتحدة      451145            26621090

      الهند            154703            10790183

     البرازيل          228795            9396293

      روسيا            75205             3917918

 المملكة المتحدة       110250            3892459

      فرنسا            77595             3251160

     إسبانيا           60802             2913425

     إيطاليا           90241             2597446

      تركيا            26354             2501079

     ألمانيا           60098             2257334

                     

    - وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها فى القائمة الإجمالية:  

   

    الدول وترتيبها      عدد الوفيات  عدد الإصابات

   28 - العراق     13091        624222

     34        8351         473667

     - المغرب                   

       39 - السعودية       6389         369248

                                    

      40 - الأردن          4344         330474

     42 - الإمارات          878         313626

     43 - لبنان            3315         309162

        

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400  بتوقيت جرينتش.

 


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