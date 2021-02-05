إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 104.69 مليون والوفيات 2.276 مليون

(رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز، أن ما يزيد على 104.69 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و276 ألفا و158.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 451145 26621090

الهند 154703 10790183

البرازيل 228795 9396293

روسيا 75205 3917918

المملكة المتحدة 110250 3892459

فرنسا 77595 3251160

إسبانيا 60802 2913425

إيطاليا 90241 2597446

تركيا 26354 2501079

ألمانيا 60098 2257334

- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28 - العراق 13091 624222

34 8351 473667

- المغرب

39 - السعودية 6389 369248

40 - الأردن 4344 330474

42 - الإمارات 878 313626

43 - لبنان 3315 309162

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.