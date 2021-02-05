اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 فبراير 2021 09:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إشادة أممية بقرار بايدن وقف الاعتماد على سجون يديرها القطاع الخاص

الجمعة، 05 فبراير 2021 08:44 ص
إشادة أممية بقرار بايدن وقف الاعتماد على سجون يديرها القطاع الخاص جو بايدن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، بقرار الولايات المتحدة وقف استخدام السجون الفيدرالية المُسندة إدارتها لشركات في القطاع الخاص، إلا أنهم حثوا الحكومة على وقف الاستعانة بمصادر خارجية في جميع مراكز الاحتجاز، بما يشمل تلك التي يُحتجز فيها مهاجرون وطالبو لجوء.
 
وقالت مقررة الفريق العامل على استخدام المرتزقة، جيلينا أباراك في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة إن "إنهاء الاعتماد على السجون المُدارة (من قبل) القطاع الخاص للسجناء الفيدراليين خطوة مشجعة، ولكن هناك حاجة لمزيد من العمل".
 
وأضافت "بالنظر إلى حجم الاحتجاز الجماعي في الولايات المتحدة، سيفيد هذا القرار نسبة صغيرة جدا فقط من السجناء الفيدراليين المحتجزين في سجون خاصة، ويستبعد تحديدا الأشخاص المحتجزين في مراكز المهاجرين واللجوء والمعرضين بشكل خاص لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
 
يشار إلى أنه في 26 يناير الماضي، تلقت وزارة العدل الأمريكية أوامر من البيت الأبيض بعدم تجديد عقودها مع 12 مركز احتجاز جنائي فيدرالي يعمل القطاع الخاص على إدارتها.
 

الأمم المتحدة

الولايات المتحدة

السجون الفيدرالية

جو بايدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة