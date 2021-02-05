إسرائيل تمدد العزل العام حتى الأحد ثم تخفف القيود تدريجيا

رويترز

أعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان أنها مددت ثالث عزل عام في البلاد لمكافحة كوفيد-19 إلى يوم الأحد، وستبدأ بعد ذلك في تخفيف القيود تدريجيا.

وصدر القرار اليوم الجمعة، قبل ساعات من انتهاء أجل العزل العام، في أعقاب خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف وزير الدفاع بيني جانتس حول مدة العزل وفاعليته وعدم انتظام تطبيقه.

وفرضت الحكومة العزل العام الثالث في 27 ديسمبر، بعد قليل من بدء إسرائيل أسرع حملة تطعيم في العالم للوقاية من الفيروس. وأسهم الإجراءان في الحد نوعا ما من عدد الوفيات بالفيروس ومن الإصابات الحادة في الوقت الذي تنتشر فيه سلالات متحورة من الفيروس شديدة العدوى.

وسجلت إسرائيل 675618 إصابة بكوفيد-19 و5001 وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة. ويبلغ عدد السكان تسعة ملايين نسمة.

وذكر البيان الحكومي أنه بدءا من السابعة من صباح الأحد، ستُرفع القيود على الحركة داخل المدن وفيما بينها، كما يمكن إعادة فتح أماكن العمل التي لا تستقبل عملاء، وسيُسمح بدخول المحميات الطبيعية المفتوحة والمتنزهات.