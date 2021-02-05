إزالة 251 حالة إشغال طريق وغلق وتشميع 3 مقاهى مخالفة فى حملة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

أسفرت الحملات عن رفع 55 حالة إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بحوش عيسي، رفع 196 حالة إشغال بنطاق شوارع (الجيش - الكورنيش - محور الليثى - عرابى - معاذ بن جبل) بدمنهور، غلق 3 مقاهى وضبط 18 شيشه بمركز بدر.