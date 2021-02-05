اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 فبراير 2021 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 251 حالة إشغال طريق وغلق وتشميع 3 مقاهى مخالفة فى حملة بالبحيرة

الجمعة، 05 فبراير 2021 04:09 م
إزالة 251 حالة إشغال طريق وغلق وتشميع 3 مقاهى مخالفة فى حملة بالبحيرة رفع إشغالات
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

أسفرت الحملات عن رفع 55 حالة إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بحوش عيسي، رفع 196 حالة إشغال بنطاق شوارع (الجيش - الكورنيش - محور الليثى - عرابى - معاذ بن جبل) بدمنهور، غلق 3 مقاهى وضبط 18 شيشه بمركز بدر.

 

IMG-20210205-WA0125
 

 

IMG-20210205-WA0126
 

 


اخبار مصرية

محافظه البحيره

مقهى مخالف

شيشه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة