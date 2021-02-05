وكتبت القوات الجوية العراقية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نبأ عاجلاً مفاده "تفكيك عبوة ناسفة أمام منزل قائد طيران الجيش في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد"، دون المزيد من التوضيح.