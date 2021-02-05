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أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطنين "روس بوتريب نادزور" أنه تم إجراء أكثر من 103.6 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا منذ بداية تفشي الوباء في مارس الماضى، وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الجمعة أنه تم خلال 24 ساعة الأخيرة إجراء 458 ألف اختبار، أن 625 ألفا و196 شخصا في عموم روسيا ما يزالون تحت الإشراف الطبي للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.