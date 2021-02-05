تشهد روسيا في الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا في وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل استمرار حملة التطعيم الوطنية التي بدأت في الخامس من ديسمبر 2020 بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.