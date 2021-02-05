اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 فبراير 2021 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف دمياط تفتتح مسجد الإمام مالك بدمياط الجديدة.. صور

الجمعة، 05 فبراير 2021 04:27 م
أوقاف دمياط تفتتح مسجد الإمام مالك بدمياط الجديدة.. صور جانب من الافتتاح
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الشيخ محمد سلامة، مدير عام أوقاف دمياط، اليوم الجمعة، مسجد الإمام مالك بدمياط الجديدة، وقام بأداء خطبة الجمعة الشيخ محمد سلامة تحت عنوان: (حديث القرآن الكريم عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض).

من جانبه آخر، أشاد إسلام إبراهيم نائب المحافظ فى تصريحات صحفية بجهود وزارة الأوقاف فى عمارة المساجد، مؤكدًا أن الطراز المعمارى للمساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولى المساجد عناية خاصة، وأن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، كما أشاد بالتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس.

أوقاف-دمياط-تفتتح-مسجد-الإمام-مالك-بدمياط-الجديدة--(1)
 
أوقاف-دمياط-تفتتح-مسجد-الإمام-مالك-بدمياط-الجديدة--(2)
 
أوقاف-دمياط-تفتتح-مسجد-الإمام-مالك-بدمياط-الجديدة--(3)

دمياط

اخبار دمياط

اخبار مصر

اوقاف دمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

افتتاح 7 مساجد بعد إعادة تجديدهم بالفيوم

الجمعة، 05 فبراير 2021 03:26 م

الدولة تعمر بيوت الله.. الأوقاف تفتتح 26 مسجدا فى 8 محافظات.. 7 مساجد جديدة بتكلفة 16.6 مليون جنيه بالبحيرة.. مسجدان بحلايب والقصير بـ4 ملايين جنيه... و3 ببنى سويف و7 بالفيوم.. صور

الجمعة، 05 فبراير 2021 03:24 م

سكرتير عام محافظة أسوان يفتتح مسجد الجزيرة بنصر النوبة.. صور

الجمعة، 05 فبراير 2021 03:19 م

افتتاح مسجد علبة بحلايب والشريف إسماعيل بالقصير بتكلفة 4 ملايين جنيه.. صور

الجمعة، 05 فبراير 2021 02:41 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة