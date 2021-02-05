أوقاف دمياط تفتتح مسجد الإمام مالك بدمياط الجديدة.. صور

دمياط معتز الشربينى

افتتح الشيخ محمد سلامة، مدير عام أوقاف دمياط، اليوم الجمعة، مسجد الإمام مالك بدمياط الجديدة، وقام بأداء خطبة الجمعة الشيخ محمد سلامة تحت عنوان: (حديث القرآن الكريم عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض).

من جانبه آخر، أشاد إسلام إبراهيم نائب المحافظ فى تصريحات صحفية بجهود وزارة الأوقاف فى عمارة المساجد، مؤكدًا أن الطراز المعمارى للمساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولى المساجد عناية خاصة، وأن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، كما أشاد بالتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس.