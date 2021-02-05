أوقاف الإسماعيلية تفتتح 3 مساجد جديدة اليوم فى التل الكبير وأبو صوير والشهداء

الإسماعيلية – السيد فلاح

تفتتح مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم الجمعة، 3 مساجد جديدة في مركزى التل الكبير وأبو صوير، ومنطقة الشهداء بمدينة الإسماعيلية، بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف وطبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إعمار المساجد والافتتاحات التي تتوالى.

وتشمل المساجد الجديدة التى سيتم افتتاحها مسجد الرحمة بعزبة تل الحطب بمدينة التل الكبير، ومسجد الرحمة، بمنطقة ترعة 5، بمدينة أبو صوير، ومسجد العلوانية بمنطقة الشهداء بمدينة الإسماعيلية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن الافتتاحات تأتى من حرص وزارة الأوقاف على إعمار مساجد الله، فيما تقوم لجنة من مديرية أوقاف الإسماعيلية بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 26 مسجدًا فى 8 محافظات ليكون إجمالى ما جرى افتتاحه منذ أول سبتمبر 2020م (845) مسجدًا حتى الآن.

ومن المقرر أن يلقى أئمة المساجد اليوم خطبة الجمعة بعنوان "حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين فى الأرض"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقًا، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة.