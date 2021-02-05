ألمانيا تندد بطرد روسيا لدبلوماسيين ألمان وتصفه بالـ"غير مبرر"

رويترز

نددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بطرد روسيا لدبلوماسيين ألمان ووصفته بأنه خطوة أخرى تبتعد بها موسكو عن حكم القانون، فيما قال وزير الخارجية هايكو ماس اليوم الجمعة إن قرار روسيا طرد دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا ليس له أى مبرر على الإطلاق ويلحق المزيد من الضرر بالعلاقات مع أوروبا.

وقالت ميركل للصحفيين بعد مؤتمر عبر الإنترنت مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حول قضايا الدفاع والأمن "نعتبر أن (خطوة) الطرد غير مبررة"، مضيفة أنها وماكرون عرفا نبأ الإجراء الروسى خلال الاجتماع.

وقال ماس فى بيان "قرار روسيا طرد عدة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم موظف بالسفارة فى موسكو، لا مبرر له بأى حال من الأحوال ويلحق المزيد من الضرر بالعلاقات مع أوروبا".

وأعلنت موسكو فى وقت سابق طرد دبلوماسيين من السويد وألمانيا وبولندا، متهمة إياهم بالمشاركة فى احتجاجات غير قانونية الشهر الماضى على سجن منتقد الكرملين أليكسى نافالني.