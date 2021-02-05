وكانت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل قد اعربت فى لقاء تلفزيونى امس عن اعتقادها بأن هناك ما يدعو إلى الأمل في أزمة كورونا لكنها حذرت في الوقت نفسه من "الآمال الكاذبة" في إشارة إلى إجراءات التخفيف المحتملة.



وقالت ميركل إنه تم تجاوز نقطة الذروة في الموجة الثانية، وارجعت ذلك إلى تراجع أعداد الإصابات على نحو ملحوظ مع تنامي عدد التطعيمات، لكنها ذكرت في الوقت نفسه أنه لم يتم الوصول بعد إلى القيمة المستهدفة لمعدلات الإصابة.