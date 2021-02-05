أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 12 ألفا و908 إصابات لتصل إلى مليونين و264 ألفا و909 حالات، وأفاد المعهد على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 60 ألفا و597 حالة بعد تسجيل 855 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.مضيفا أن أكثر من مليونين مريض تماثلوا للشفاء منذ بدء الجائحة.
وكانت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل قد اعربت فى لقاء تلفزيونى امس عن اعتقادها بأن هناك ما يدعو إلى الأمل في أزمة كورونا لكنها حذرت في الوقت نفسه من "الآمال الكاذبة" في إشارة إلى إجراءات التخفيف المحتملة.
وقالت ميركل إنه تم تجاوز نقطة الذروة في الموجة الثانية، وارجعت ذلك إلى تراجع أعداد الإصابات على نحو ملحوظ مع تنامي عدد التطعيمات، لكنها ذكرت في الوقت نفسه أنه لم يتم الوصول بعد إلى القيمة المستهدفة لمعدلات الإصابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة