اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 فبراير 2021 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة 3 مرضى وطبيب فى حريق بمستشفى للمصابين بكورونا بأوكرانيا

الخميس، 04 فبراير 2021 11:54 ص
وفاة 3 مرضى وطبيب فى حريق بمستشفى للمصابين بكورونا بأوكرانيا حريق - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال حاكم إقليمي اليوم الخميس، إن ثلاثة من مرضى وحدة العناية المركزة وطبيبا بالقسم لقوا حتفهم جراء حريق اندلع في مستشفى بجنوب شرق أوكرانيا يعالج المصابين بفيروس كورونا.

وقال الحاكم أوليكساندر ستاروخ إن الحريق شب ليلا بالطابق الأول من المستشفى الواقع بمدينة زابوريجيا حيث كان المرضى متصلين بأجهزة تنفس صناعي.

وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال إن الحريق ربما نجم عن تسرب للأكسجين.

وسجلت أوكرانيا أكثر من 1.2 مليون إصابة بفيروس كورونا و23229 وفاة.

كان حريق قد شب قبل أسبوعين في دار للرعاية بمدينة خاركيف بشرق البلاد مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 11 آخرين.

وقال المدعي العام الأوكراني حينها إن السبب الأول وراء المأساة هو "الإهمال في التعامل مع أجهزة التدفئة الكهربائية".

 


أوكرانيا

كورونا

حريق

مدينة زابوريجيا

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة