وزير خارجية الإمارات ونظيره الأمريكى يبحثان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية

رويترز

تلقى عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من انتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في تحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة.

كما بحث الجانبان الملف الخليجي والتعاون المشترك بين البلدين لمواجهة التهديدات الإقليمية والعمل معا من أجل صون الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان وانتوني بلينكن عمق العلاقات الإماراتية الأمريكية والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وتوجه عبدالله بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى انتوني بلينكن بمناسبة توليه المنصب الجديد، مؤكداً أن دولة الإمارات بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة تتطلع إلى تعزيز العلاقات وتوطيد الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معاً من أجل مواجهة التحديات الحالية وصون السلم والأمن الدوليين.