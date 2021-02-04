اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزير بريطانى يعلن عن وجود نحو 4000 سلالة متحورة من فيروس كورونا بالعالم حاليا

الخميس، 04 فبراير 2021 09:49 ص
وزير بريطانى يعلن عن وجود نحو 4000 سلالة متحورة من فيروس كورونا بالعالم حاليا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكر وزير بريطاني أن هناك حاليا نحو 4000 سلالة متحورة من الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 في أنحاء العالم، لذا يحاول جميع منتجي اللقاحات بما في ذلك فايزر وأسترازينيكا تحسين لقاحاتهم.

وقال ناظم الزهاوي، وهو الوزير المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة، لمحطة سكاي الإخبارية "من غير المرجح بشدة ألا يكون اللقاح الحالي فعالا مع السلالات المتحورة سواء في مقاطعة كنت أو مع سلالات أخرى لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأعراض الشديدة والعلاج في المستشفيات".

وأضاف "تبحث جميع الشركات المصنعة، فايزر-بيونتيك ومودرنا وأكسفورد-أسترازينيكا وغيرها كيفية تحسين لقاحاتها للتأكد من أننا جاهزون لأي سلالة.. هناك حوالي 4000 نوع مختلف من كوفيد حول العالم حاليا".

 


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