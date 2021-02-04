واشنطن: نعمل على تشكيل جبهة موحدة مع أوروبا للتفاوض مع إيران

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تعمل على تشكيل جبهة موحدة مع أوروبا للتفاوض مع إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربى أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التهديد الذي تشكله إيران على المنطقة، رغم سحبها مؤخرا حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز من المنطقة.

وقال كيربى في مقابلة خاصة مع قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، إن "من الشائع أن تقوم وزارة الدفاع بإعادة نشر القطع البحرية، لكن لدينا أصول بحرية للدفاع عن مصالحنا وتلبية احتياجاتنا واحتياجات حلفائنا الأمنية" بالمنطقة.