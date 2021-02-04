

كما أكد البيان الاتهامات الأمريكية الموجهة ضد الصين بارتكابها جرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية في شينجيانج.. مٌطالبًا بضرورة وجود "عواقب وخيمة" لتلك الفظائع المرتكبة هناك،وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن الصين يجب أن تسمح بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة من قبل مراقبين دوليين حول مزاعم الاغتصاب، إلى جانب الفظائع الأخرى التي تُرتكب في منطقة شينجيانج.



يُذكر أن الإدارة الأمريكية السابقة للرئيس دونالد ترامب فرضت عقوبات على كيانات وشركات صينية متورطة بالانتهاكات المرتكبة في شينجيانج، كما أعلنت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، الذي تولى منصبه رسميًا في 20 يناير الماضي، أنها تخطط لمواصلة اتباع نهج صارم مع بكين بشأن هذه المسألة وغيرها من القضايا الأخرى.