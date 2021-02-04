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هطول أمطار غزيرة بالعين السخنة بالسويس..صور

الخميس، 04 فبراير 2021 02:41 م
هطول أمطار غزيرة بالعين السخنة بالسويس..صور هطول أمطار غزيرة بالعين السخنة
السويس - سيد نون

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شهدت اليوم منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، هطول أمطار غزيرة بالقرب من الشواطئ وبميناء العين السخنة، ولم تؤثر علي حركة سير السيارات بالطريق.

وقام مسئولي حي عتاقة بالسويس وشرطة المرور بالتواجد بالطرق، للتأكد من عدم حدوث سيول من وديان العين السخنة وجبال عتاقة بمحافظة السويس.

كان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أعطي توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية والقيادات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى إطار  لمواجهة سقوط الأمطار العزيزة.

وتم تكليف رؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بسيارات مسح المياه الشفط المياه في أي مكان يتم الحاجة لذلك به.

وكلف إدارة المرور بمتابعة الطرق الرئيسية للمحافظة والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق والحماية المدنية للتدخل في حالة الطوارئ .

وكلف المحافظ إدارة الأزمات بمتابعة الموقف والتواصل مع غرف عمليات الأحياء والجهات المعنية لمتابعة الموقف والتواصل مع هيئة الأرصاد والاستجابة لأي بلاغات ترد للغرفة .

وناشد المحافظ المواطنين عند سقوط الأمطار بالابتعاد عن أعمدة الإنارة بالشوارع حفاظا علي أرواح المواطنين .

وكلف المحافظ السكرتير العام بالإشراف على إدارة الأزمة ومتابعة غرف عمليات مجلس الوزراء والتنمية المحلية وتوجيه الجهات المعنية للتدخل في حالة الطوارئ .

 أمطار غزيرة بالعين السخنة (1)

أمطار غزيرة بالعين السخنة (1)

أمطار غزيرة بالعين السخنة (2)
أمطار غزيرة بالعين السخنة (2)

أمطار غزيرة بالعين السخنة (3)
أمطار غزيرة بالعين السخنة (3)

أمطار غزيرة بالعين السخنة (4)
أمطار غزيرة بالعين السخنة (4)

 


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