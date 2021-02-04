نقل المواقف خارج فاقوس بالشرقية.. وتجهيز 3 أسواق حضارية لتسليمها للباعة الجائلين

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال المحاسب عبادة محمد عبادة، رئيس مركز ومدينة فاقوس محافظة الشرقية، إنه سيقوم بنقل موقف أكباد والصالحية الجديدة وخط الصوالح وخط أبو شلبى الروضة خارج كردون مدينة فاقوس إلى منطقة فاقوس البلد بجوار مسجد الشاكوشى، وذلك لتفريغ شارع المنيسى داخل المدينة السيولة الحركة المرورية خاصة وأن المدينة تكتظ بسيارات الأجرة التابعة لتلك المواقف منذ زمن بعيد وجار تجهيز تندات وحمامات عامة للركاب بالمواقف الجديدة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز 3 أسواق حضارية لتسليمها للباعة الجائلين المتواجدين بشوارع المدينة تم الانتهاء من توصيل المرافق لها، وسوف يتم نقل الباعة خلال أيام تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وذلك بإيجار رمزى مراعاة لظروف الباعة الجائلين.

وأوضح عبادة أنه جار تنفيذ خطة رصف الشوارع بتمويل من الخطة الاستثمارية والتى تتضمن رصف شارع بور سعيد وشارع جمال عبد الناصر وشارع الجوازات القديم وشارع السيد حسين، لافتا أنه جار رصف شارع سعد زغلول على أن يتم رصف شارع المنيسي من مبالغ رد الشيئ لأصله

وأشار عبادة أنه سيتم صيانة أعمدة الإنارة واحلال وتجديد التالف منها وإنارتها جميعا، لافتا أنه سيتم إزالة كافة النزلات مفاتيح الإنارة المتواجدة على الأعمدة حسب تعليمات المحافظ تم تشكيل لجان من رئاسة المركز للمرور على القرى وعمل مخالفات لرؤساء الوحدات المحلية التى يوجد بها نزلات على الأعمدة وسيتم تحويل المقصر للنيابة العامة.

وأشار رئيس المركز إلى أن المركز به 16 وحدة محلية جار بهم جميعا أعمال صيانة وقص ودهان سيقان الأشجار وأعمدة الإنارة بعلم مصر.