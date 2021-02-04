نقل الحاجة عزيزة لدار رعاية استجابة لليوم السابع بعد إجراء جراحة لها بالغربية.. صور

كان الدكتور رائف يوسف، مدير عام فرع التامين الصحي في محافظة الغربية، تفقد أمس حالة الحاجة عزيزة بمستشفي التامين الصحي في طنطا، وذلك بعد الاستجابة للتقرير الذي نشر في "اليوم السابع" واطمئن على حالتها الصحية وآلية تقديم الخدمة لها.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، باستقبال الحاجة عزيزة بمستشفى المجمع الطبى وعلاجها على نفقة التأمين الصحى وتم استقبال الحالة بالمستشفى ومناظرة حالتها بواسطة فريق طبى بالمستشفى وتحت إشراف الدكتورة علا البنهاوى مديرة المستشفى.

وأصدر مدير عام الفرع توجيهاته لإدارة المستشفى بتوفير سبل الراحة الصحية كاملة للحاجة عزيزة حتى خروجها بصحة جيدة من المستشفى.