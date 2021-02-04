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نقل الحاجة عزيزة لدار رعاية استجابة لليوم السابع بعد إجراء جراحة لها بالغربية.. صور

الخميس، 04 فبراير 2021 02:39 م
نقل الحاجة عزيزة لدار رعاية استجابة لليوم السابع بعد إجراء جراحة لها بالغربية.. صور نقل الحاجة عزيزة إلى دار رعاية
الغربية محمد طارق

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نقل صباح اليوم فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، الحاجة عزيزة إبراهيم، وذلك بعد إجراء الجراحة اللازمة لها بمستشفى المجمع الطبي التابعة للتامين الصحي للاستجابة لما نشر فى "اليوم السابع" .

كان الدكتور رائف يوسف، مدير عام فرع التامين الصحي في محافظة الغربية، تفقد أمس حالة الحاجة عزيزة بمستشفي التامين الصحي في طنطا، وذلك بعد الاستجابة للتقرير الذي نشر في "اليوم السابع" واطمئن على حالتها الصحية وآلية تقديم الخدمة لها.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، باستقبال الحاجة عزيزة بمستشفى المجمع الطبى وعلاجها على نفقة التأمين الصحى وتم استقبال الحالة بالمستشفى ومناظرة حالتها بواسطة فريق طبى بالمستشفى وتحت إشراف الدكتورة علا البنهاوى مديرة المستشفى.
 
وأصدر مدير عام الفرع توجيهاته لإدارة المستشفى بتوفير سبل الراحة الصحية كاملة للحاجة عزيزة حتى خروجها بصحة جيدة من المستشفى.
 
جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، توجيهاتها بنقل الحاجة عزيزة إبراهيم إلى مستشفى مجمع التأمين الصحي في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، وذلك في استجابة سريعة لما نشر فى "اليوم السابع" بعنوان.. مسيحى يخدم مسنة مسلمة منذ 10 سنوات: زى أمى ونفسى تتنقل دار رعاية وتتعالج".
 
 
نقل الحاجه عزيزة الى دار رعاية (1)
نقل الحاجة عزيزة إلى دار رعاية 
نقل الحاجه عزيزة الى دار رعاية (2)
الحاجة عزيزة 

 

نقل الحاجه عزيزة الى دار رعاية (3)
نقل الحاجة عزيزة لدار رعاية 

 

نقل الحاجه عزيزة الى دار رعاية (4)
نقل الحاجة عزيزة 
 
نقل الحاجه عزيزة الى دار رعاية (5)
جانب من نقل الحاجة عزيزة إلى دار رعاية 

سيدة عجوز

الحاجه عزيزة

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