نقل الحاجة عزيزة لدار رعاية استجابة لليوم السابع بعد إجراء جراحة لها بالغربية.. صور

نقل صباح اليوم فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، الحاجة عزيزة إبراهيم، وذلك بعد إجراء الجراحة اللازمة لها بمستشفى المجمع الطبي التابعة للتامين الصحي للاستجابة لما نشر فى "اليوم السابع" .
كان الدكتور رائف يوسف، مدير عام فرع التامين الصحي في محافظة الغربية، تفقد أمس حالة الحاجة عزيزة بمستشفي التامين الصحي في طنطا، وذلك بعد الاستجابة للتقرير الذي نشر في "اليوم السابع" واطمئن على حالتها الصحية وآلية تقديم الخدمة لها.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، باستقبال الحاجة عزيزة بمستشفى المجمع الطبى وعلاجها على نفقة التأمين الصحى وتم استقبال الحالة بالمستشفى ومناظرة حالتها بواسطة فريق طبى بالمستشفى وتحت إشراف الدكتورة علا البنهاوى مديرة المستشفى.
وأصدر مدير عام الفرع توجيهاته لإدارة المستشفى بتوفير سبل الراحة الصحية كاملة للحاجة عزيزة حتى خروجها بصحة جيدة من المستشفى.
جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، توجيهاتها بنقل الحاجة عزيزة إبراهيم إلى مستشفى مجمع التأمين الصحي في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، وذلك في استجابة سريعة لما نشر فى "اليوم السابع" بعنوان.. مسيحى يخدم مسنة مسلمة منذ 10 سنوات: زى أمى ونفسى تتنقل دار رعاية وتتعالج".
نقل الحاجة عزيزة إلى دار رعاية
الحاجة عزيزة
نقل الحاجة عزيزة لدار رعاية
نقل الحاجة عزيزة
جانب من نقل الحاجة عزيزة إلى دار رعاية
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