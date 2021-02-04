نائب محافظ دمياط يعقد اجتماعا لرصد احتياجات القرى وإعداد جدول زمني لتطويرها

دمياط معتز الشربينى

عقد إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط اجتماعاً بحضور منسق مؤسسة حياة كريمة وممثلي شركات المرافق والمديريات الخدمية، لرصد احتياجات 28 قرية تابعة لمركز كفر سعد والمدرجة ضمن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى النهوض بالقرى المصرية الأكثر احتياجاً وبقاطنيها وتحقيق تنمية مستدامة للريف المصري.

وتناول الاجتماع آليات إعداد جدول زمني مقترح لإنهاء أعمال مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بالقرى المستهدفة.

وفي هذا الصدد تم بحث تنفيذ أعمال البنية الأساسية بكافة القطاعات والتى جاء منها تغطية عدد من المناطق بخدمات الصرف الصحي، حيث جاري العمل بـ 4 شبكات ومحطات رفع صرف صحي بقرى السوالم والزهراء وكفر المنازلة والسعدية القبلية

وفيما يخص توصيل الغاز، فسيتم تقسيم العمل مابين إعداد شبكات تغزية رئيسية و شبكات توزيع جزئية لتوصيل الخدمة لكافة الكتل السكنية، على أن يتم العمل بشكل متوازي بين كافة القطاعات.

أما بالنسبة لخدمات الري والموارد المائية فإنه من المقرر عمل إحلال وتجديد لـ 13 كوبري وعمل تغطيات لـ4 ترع وتبطين وتأهيل لعدد 13 ترعة.

وفي سياق متصل كلف نائب المحافظ كل من شركات المرافق والمديريات الخدمية بعمل معاينة على الطبيعة بالقرى المستهدفة للوقوف على مدى جاهزيتها لبدء العمل بها.

وجدير بالذكر أن الخطط التنموية المتكاملة التي يتم وضعها ترتكز على التنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات التنفيذية المشاركة لتحقيق هذا المشروع القومي الضخم الذي يتبناه رئيس الجمهورية والحلم بوجود قرى نموذجية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في كل مكان.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بسرعة بدء تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وأن يكون هذا المشروع القومي الضخم على رأس الأولويات.