اليوم السابع
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ميشيل أوباما عن الشاعرة الأمريكية أماندا جورمان: تلهم الناس بكلماتها

الخميس، 04 فبراير 2021 07:23 م
ميشيل أوباما عن الشاعرة الأمريكية أماندا جورمان: تلهم الناس بكلماتها ميشيل أوباما والشاعرة الأمريكية أماندا جورمان والرئيس الأسبق أوباما
كتب هيثم سلامة

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أعربت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، عن فخرها بالشاعرة الأمريكية من أصول إفريقية أماندا جورمان، البالغة من العمر 22 عاما، والتى ألقت أبياتا شعرية خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكى جو بايدن فى يناير الماضى.

 

ميشيل أوباما عبر فيس بوك
ميشيل أوباما عبر فيس بوك

 

ونشرت ميشيل أوباما، عبر حسابها بموقع فيس بوك، صورا فى مناسبات مختلفة، وعلقت: "تأثرت بشدة عندما شاهدت أماندا جورمان وهى تقرأ قصيدتها "The Hill We Climb"، لقد أذهلتنى قوة كلماتها، لكنها كانت أكثر من ذلك. كان وجودها على خشبة المسرح، والثقة التى نالتها عندما كانت شابة سوداء تساعد في تحويل الصفحة إلى فصل أكثر تفاؤلاً فى القيادة الأمريكية".

 

ميشيل أوباما والشاعرة الأمريكية أماندا جورمان (1)
 

وأضافت "ميشيل" أنها لم تكن المرة الأولى التى تتعترف عليها، قائلة:"يجب أن أقول إنني شعرت بالفخر أيضًا ، بعد أن قابلتها مرة أخرى في عام 2016 في البيت الأبيض عندما زارت برنامج National Student Poets ، ثم مرة أخرى في Black Girls Rock في عام 2018، وعلى مر السنوات ، رأيتها تواصل إلهام الناس بكلماتها. لا أستطيع أن أكون أكثر فخرا بالفتاة لما أصبحت عليه".

 

ميشيل أوباما والشاعرة الأمريكية أماندا جورمان (2)

يشار إلى أن الشاعرة الأمريكية ظهرت خلال حفل تنصيب الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، حيث خطفت الأضواء، وهي من أصول أفريقية ، حيث ألقت قصيدة من تأليفها دعت فيها مواطنيها إلى الوحدة، فأسرت بكلماتها وأدائها الحاضرين.

ميشيل أوباما والشاعرة الأمريكية أماندا جورمان (3)

 


أماندا جورمان

الشاعرة أماندا جورمان

ميشيل أوباما

أصغر شاعرة في حفل تنصيب بايدن

أوباما

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