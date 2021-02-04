"مياه المنيا" تعلن تركيب 30 ألف عداد مسبق الدفع بالمحافظة

المنيا-حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة فإنه تم الانتهاء من تركيب 30 ألفا و150عداد مياه مسبق الدفع بالمنيا.

وأوضح الشهاوى في بيان له، أن التركيبات شملت إحلال وتجديد 21 ألف عداد ميكانيكى وتركيب 8 آلاف عداد كودى بالإضافة إلى 1150 عداد للأنشطة الأخرى.

وقال الشهاوى إن العدادات شملت تركيب 13132عدادا بمركز المنيا و2267 بمركز أبو قرقاص و1139 بمركز العدوة و2735 بمركز بنى مزار و1857 بمركز دير مواس و2735 بمركز سمالوط و2051 بمركز مغاغة و2559 بمركز ملوى و1166 بمركز مطاى، كما تم تدريب عدد من العاملين بمراكز خدمة العملاء على شحن الكروت مسبقة الدفع وتم عمل تدريب على صيانة هذه العدادات والتعاقد مع فورى لتسهيل إمكانية الشحن للعملاء.

وأكد الشهاوى، تطوير كافة الخدمات الخاصة بالمياه والصرف الصحى لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوى.