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مياه القناة تبدأ أعمال رفع كفاءة محطة مياه المنايف وتجديد الخطوط بقرية الضبعية

الخميس، 04 فبراير 2021 07:22 ص
مياه القناة تبدأ أعمال رفع كفاءة محطة مياه المنايف وتجديد الخطوط بقرية الضبعية اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب بمحافظات القناة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تفقد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بتفقد أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة مياه المنايف بالكامل، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لـ/ ث لخدمة قرية المنايف بالكامل والعزب التابعة لها على مراحل.

كما تم البدء في إعادة التأهيل لوحدة البورسعيدية بمحطة المنايف بطاقة تصميمية 30 لـ/ث والتى من المقرر دخولها الخدمة بنهاية الأسبوع المقبل، على أن تتم أعمال إعادة تأهيل الوحدات الأخرى بعد الانتهاء المرحلة الأولى.

جاءت ذلك للاطمئنان على سير العمل والوقوف على حجم الإنجازات ومتابعة تنفيذ الأعمال، وذلك في ضوء خطة التأهيل الذى يستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت أن الأعمال تتم وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية للقضاء على مشكلات مياه الشرب في المناطق التي تغذيها المحطة، وتطوير مأخذ المحطة طبقًا للكود المصري والاهتمام بالموقع العام للمحطة، وتأمينه أولًا بأول من نواتج الحفر، وكذا نواتج الاحلال والتجديد، مؤكدًا أهمية أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، حفاظًا على الأصول وضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وتضمنت أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة أعمال صيانة الطلمبات ومنظومات الكلور، وتغيير الوسط الترشيحي، وتغيير الواح الترسيب، وصيانة لوحات الرفع (العكرة – الفلاتر- الشبكة) بالإضافة إلى أعمال دهان حاويات العكرة والترسيب والمرشحات.

كما أنه تم البدء في أعمال الاحلال والتجديد لخطوط المياه القديمة والمتهالكة وإستبدالها بأخرى بلاستيكية جديدة بقرية الضبعية بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وتفعيلا للمشاركة المجتمعية وفى إطار برتوكول التعاون المبرم بين شركة مياة الشرب والصرف الصحي وجمعية أعمار الأرض لتنمية المجتمع، تقوم الشركة بمتابعة تنفيذ اعمال الاحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب 4 بوصة بعدد من العزب التابعة لقرية الضبعية ومنها عزبة الغبوشى، وعزبة حنيدق وعزبة عزت بأطوال 400 م، 150 م، 250 م، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


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