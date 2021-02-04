موجة أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق تضرب شمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

تعرضت شمال سيناء الليلة لموجة أمطار رعدية بمختلف مناطق المحافظة، وتجمعت مياه الأمطار فى برك بشوارع العريش تسببت فى إعاقة حركة السير، فيما تراجعت بشكل ملحوظ حركة السير على الطريق الدولى الساحلى العريش القنطرة.

وسبق وسقطت كميات من البرد والثلوج على مناطق البرث جنوب رفح ووسط سيناء.

وقال أهالى إن أمطار غزيرة سقطت على مناطقهم اليوم تخللها فى بعض المناطق اكتساء وجه الأرض بحبات البرد التى استمرت لدقائق ثم ذابت وتشربتها الأرض .

وشهدت مناطق وسط سيناء اليوم هطول أمطار بغزارة على مناطق مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء .

وأعقب هطول الأمطار المتواصل جريان للمياه فى مجارى السيول بنطاق مركز نخل بشكل محدود.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، مواصلتها رفع حالة الطوارئ تحسبا لأى تطورات لاحقة، فيما لم تتلقى غرف العمليات الرئيسية والفرعية أى بلاغات .

وتابعت غرف العمليات بمجلسى مدينة الحسنة ونخل الموقف بالتنسيق مع مشايخ القبائل، لسرعة الإبلاغ عن أى سيول لاتخاذ الإجراءات العاجلة .

وفى مناطق بئر العبد وقراها التى شهدت تساقط امطار خفيفة تراجعت حركة السير على الطرق الرئيسية والفرعية داخل القرى، فيما بدأ تراجع حركة السير واضحا على طول مسار الطريق الدولى الرابط بين محافظة شمال سيناء وبقية المحافظات .