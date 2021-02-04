"مهندسى الإسكندرية" تطالب بمعاقبة من يصدر تقارير سلامة إنشائية مزورة

الإسكندرية جاكلين منير

قال المهندس الاستشاري السيد حسن، عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه يجب معاقبة المهندسين الذين يصدرون تقارير سلامة إنشائية مزورة، مطالبا بوجود دور رقابى من شعبة الهندسة المدنية على هذه التقارير المزورة والتى يستخدمها مهندسين لا يتجاوز أعمارهم 4 سنوات فى العمل الهندسى.

وأضاف خلال كلمته فى الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة، أنه يجب توحيد العمل النقابة على مستوى النقابات الفرعية فى المحافظات لعدم تشتت نظام العمل عن النقابة العامة بالقاهرة تسهيلا على المهندسين .

كما طالب الشعبة بضرورة التعامل الفورى مع اعلانات الوظائف والتى يستخدمها منتحلى الصفة حفاظا على دور المهندس ومكانته الكبيرة فى المجتمع، كما طالب بإجراء الدورات اون لاين لكى يخدم المهندسين فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية وتقسيم المحافظات إلى قطاعات تسهيلا على المهندسين وتوفير عليهم مشقة السفر إلى القاهرة بالنقابة العامة.

وأكد على ضرورة دعم شعبة الهندسة المدنية الورش على مستوى النقابات الفرعية التى تقوم بتقديم مقترحات والأخذ بها بعد مناقشتها، والتى تناقش اهم الموضوعات مثل قانون التصالح والاشتراطات البنائية التى تعمل عليها حاليا نقابة المهندسين بالإسكندرية ورفع نتاج هذه الورش لكى تصبح الشعبة صوت لكل النقابات الفرعية.