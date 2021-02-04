مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم سيارة فى الغربية

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 2 آخرين خلال حادث تصادم بطريق "زفتى - المحلة " أمام قرية كفر سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية سنباط بوقوع حادث تصادم بمدخل القرية بالطريق العام " زفتى - سنباط"، على الفور انتقلت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وتبين وفاة شخص يدعى " أحمد. ع. ال" 33 سنة وإصابة كل من " صلاح. ح. ج " 40 سنة ، " أدهم. ر.ح" 35 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.