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مساعد وزير الخارجية الإيرانى: على واشنطن العودة للاتفاق النووى ورفع العقوبات

الخميس، 04 فبراير 2021 10:42 م
مساعد وزير الخارجية الإيرانى: على واشنطن العودة للاتفاق النووى ورفع العقوبات ايران وامريكا
كتب أحمد عرفة

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قال عباس عراقجى مساعد وزير الخارجية الإيراني، نرحب بحديث مفوض الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل عن استبدال سياسة الضغوط القصوى بالدبلوماسية القصوى، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف عباس عراقجي، "مستعدون لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى ونعتقد أنه لا بديل عنها في هذه المرحلة، موضحا أن على الولايات المتحدة الأمريكية العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات ونحن مستعدون لتنفيذ تعهداتنا من جديد".

وتابع مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن أى تغييرات في النهج الأمريكي لصالح الاتفاق النووي ورفع العقوبات سيكون محل ترحيب إيراني، لافتا إلى أن على الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الحذر من سياسات معارضي الاتفاق كإسرائيل وبعض الدول العربية.

 

 


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