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مدينة الأثاث بدمياط: مراجعة التصميمات الهندسية للمصانع تلبية لاحتياجات أصحاب الورش

الخميس، 04 فبراير 2021 06:05 م
مدينة الأثاث بدمياط: مراجعة التصميمات الهندسية للمصانع تلبية لاحتياجات أصحاب الورش الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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وافق مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث فى اجتماع اليوم على الآتى:- السماح بإزالة الحوائط الفاصلة بين الورش وبعضها مع عدم المساس بالعناصر الإنشائية من أعمدة وكمرات وسملات.

- السماح بتركيب شفاطات للورش وفقا لضوابط تحددها الشركة.

- السماح بسد الفراغات بين الورش باستخدام ألواح الفوم المضغوط والمكسي بالصاج من الوجهين (ساندويتش بانلز)

- السماح بتعليق أسقف تحت الصاج لتقليل الحرارة على أن يكون التنفيذ من الألواح أو البلاطات الجبسية.

- السماح بإنشاء صندرة خشبية بالورشة ذات مساحة 100م2 وفقا لضوابط تحددها الشركة.

وعلى الراغبين التقدم بطلباتهم للإدارة التنفيذية للشركة.

كما يسعد إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث أن تعلن أنها تواصلت مع مشروع بشائر الخير (5) مساهمة منها في التسويق للمدينة وصناعها وتذليل كافة المعوقات.

يأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع شركة مدينة دمياط للأثاث بتاريخ 1 نوفمبر2020 باتخاذ اللازم نحو تلبية طلبات صناع المدينة فيما يتعلق بمراجعة التصميمات الهندسية للمصانع والورش الداخلية لمدينة دمياط للأثاث بهدف تحسين أدائهم لأعمالهم.


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