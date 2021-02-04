محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير النقل لتفقد المرحلة الأولى من طريق مزدوج

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، منذ قليل، بمدخل محافظة كفر الشيخ "كمين القرضا"، لتفقد طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج " وجاري العمل بالمرحلة الأولى منه والتي سيفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية مليار و26 مليون جنيه.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جاري العمل في المرحلة الأولى من الطريق المزدوج، بطول 10 كم ،تتضمن الأعمال ،12كوبري علوي بالإضافة إلى استكمال كوبري قائم، و9 أنفاق، بتكلفة مليار و26 مليونا و898 ألف جنيه، ونسبة تنفيذ المشروع 60%.















