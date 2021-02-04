محافظ شمال سيناء يتفقد قصر ثقافة العريش تمهيدا لافتتاحه

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم قصر ثقافة العريش الجارى إحلاله وتجديده تمهيدا لافتتاحه.

وأعلنت محافظة شمال سيناء أن المحافظ خلال زيارته أكد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالقصر تمهيدا لافتتاحه واستئناف دوره الثقافي، ولإعادة محافظة شمال سيناء على خريطة المهرجانات الفنية والثقافية تنفيذ الفعاليات المتنوعة على أرض المحافظة، مشيرا إلى أهمية الثقافة والفنون فى تطور المجتمع وبناء الإنسان والتصدى للأفكار المتطرفة وتحسين الذوق العام ورفع مستوى المجتمع وتطوره.

رافق المحافظ فى الزيارة ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، وكان فى استقباله أشرف المشرحانى مدير فرع ثقافة شمال سيناء وعدد من العاملين.

وجدير بالذكر يذكر أن قصر ثقافة العريش على مساحة 2500 مترا مربعا ويضم 3 طوابق، ويحتوى على مسرح كبير وقاعات فنون تشكيلية وقاعات للأنشطة الفنية المختلفة وقاعات لاستقبال كبار الزوار ونادى للمرأة ومكاتب إدارية، إلى جانب مكتبة يتم دعمها بالكتب والاصدارات المختلفة لوزارة الثقافة وتحديث الكتب الموجودة بها.