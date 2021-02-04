محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى انتظارا للأمطار الغزيرة

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي كانت قد بدأت أمس الأربعاء 3 فبراير، وتستمر حتى الجمعة 5 فبراير الجاري، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن محافظة سوهاج تشهد اليوم إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع ظهور كثيف للسحب المحملة بالمياة على كافة الأنحاء مع إختفاء كامل لقرص الشمس منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.

ومن جانبها قامت إدارة المرور بنشر العديد من الدوريات الثابته والمتحركة على الطرق الزراعية والصحراوية وقامت بإرشاد السائقين بالإلتزام بالسرعات المقررة في مثل تلك الأجواء وعدم الوقوف في نهر الطريق في حالة هطول الامطار.

أما مرفق الأسعاف بالمحافظة فقد رفع من درجة الإستعداد أيضا للدرجة القصوى بكافة النقاط المنتشرة على مستوى المحافظة بإجمالى 114 سيارة إسعاف هي عدد السيارات الموجودة بسوهاج.