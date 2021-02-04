محافظ جنوب سيناء يوضح حقيقة إغلاق الطرق فى شرم الشيخ بسبب سوء حالة الجو

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، أن جميع الطرق مفتوحة ولم يتم غلق أى طرق بالمحافظة، سواء طريق النفق / شرم الشيخ، والطرق الداخلية بين المدن داخل المحافظة، وذلك خلال متابعته منذ الأمس لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التى تسببت فى بعض تجمعات المياه بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف فى تصريحات له، أنه أصدر توجيهاته فور هطول الأمطار بإزلة أى آثار لتجمعات المياه على الفور بعد عمل بعد تحويلات بسيطة لتلك المناطق التى بها تجمعات، مشيرًا إلى أن جميع الطرق حالياً مفتوحة للمرور ولا توجد أى طرق مغلقة.

وكانت شرم الشيخ قد تعرضت لأمطار غزيرة مساء أمس وطقس سيئ مما أدى لتراكمات مياه ببعض الطرق والميادين، وأصدرالمحافظ تعليماته على الفور بتحرك جميع الأجهزة المعنية، واستمر العمل حتى صباح اليوم الخميس.

وقام المحافظ بجولة تفقدية اليوم الخميس، يرافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود السولية رئيس المدينة للاطمئنان على إجراءات إزالة آثار الأمطار.

وأشاد المحافظ بالجهاز التنفيذى لمدينة شرم الشيخ، وشركة المياه والصرف الصحي، والدفاع المدنى، والمرور وجميع المعاونين فى إزالة آثار المياه وأعمال النظافة بالطرق والميادين خلال ساعات.