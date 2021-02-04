محافظ بورسعيد يناقش مخطط إنشاء سوق حضارى بمنطقة الأمل وفاطمة الزهراء

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة آخر تطورات العمل بالمشروعات الجارية بالمحافظة، ومناقشة مخطط إنشاء سوق حضارى بمنطقة الأمل وفاطمة الزهراء بالضواحى، تماشيا مع خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية على أعلى مستوى.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومدير مديرية القوى العاملة ومدير مديرية الإسكان، ومدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ودكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة جمعية مشكاة نور الثقافية والخيرية، ومهندسى المشروعات .

ووجه محافظ بورسعيد، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بالتنسيق مع استشارى المشروع لوضع التصور المبدئى لمشروع إنشاء سوق حضارى بمنطقة الأمل وفاطمة الزهراء يجمع كافة الباعة الجائلين بالمنطقة، وسيتم تصميمه على أعلى مستوى، كما سيتم رفع كفاءة المنطقة وتنميط سلوك المواطنين وتحسينها للحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال تطوير وتنمية بالمنطقة، والتى تعد نقلة نوعية لحى الضواحي، لافتا لأهمية المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدنى فى إقامة المشروعات الخدمية التى تحقق الارتقاء بسبل الحياة بالمحافظة وتحقيق مستوى الرضا لدى المواطنين .