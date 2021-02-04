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محافظ المنيا يشهد تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفى الصدر.. صور

الخميس، 04 فبراير 2021 02:16 م
محافظ المنيا يشهد تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفى الصدر.. صور تطعيم الأطقم الطبية
المنيا- حسن عبد الغفار

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شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد محمود أبوزيد، بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، للأطقم الطبية والعاملين داخل مستشفى الصدر بمدينة المنيا، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على الأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا ، والدكتورة الشيماء علي طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة.

وقدم المحافظ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى الصدر، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمناً دورهم الإيجابي في الوقوف صفاً واحداً للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وأجري المحافظ جولة تفقدية بغرف الاستقبال والفرز والعزل بالمستشفى، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية وتوافر كافة المستلزمات الطبية، كما تفقد تانك الاكسجين بالمستشفى للاطمئنان على توافر الاكسجين بالمستشفي، واستمع المحافظ، إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح .

ومن جانبه قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إن التطعيم بلقاح فيروس كورونا سيستمر عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية .

 

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أخبار مصرية

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