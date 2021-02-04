محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين

الفيوم - رباب الجالي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال رفع آثار الأمطار وتوابع ظروف الطقس السيئ ـ أولاً بأول ـ من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة. وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه بسرعة رفع أي تراكمات للمياه، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح للتعامل بشكل فورى مع موجة الأمطار والطقس السيئ.

وشدد المحافظ على التنسيق الدائم بين مسئولى شركة المياه والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن، وتكثيف الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة الأمطار التى تتعرض لها المحافظة، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أية أعطال.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن كافة جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه بمختلف الشوارع والميادين بشتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها، لافتا إلى أن المحافظ وجه بالعمل بشكل جماعي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، للحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، موجها بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتذليل كافة العقبات لهم.

جدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات لحين انتهاء موجة الطقس السيئ واستقرار الأوضاع، كما تستقبل بلاغات وشكاوى المواطنين على أرقام ٢١٦٨٠٤٢ و ٢١٦٨٠٤١.



رفع مياه الأمطار بالفيوم



رفع مياه الأمطار بالفيوم



رفع مياه الأمطار بالفيوم