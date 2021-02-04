محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال رفع آثار الأمطار وتوابع ظروف الطقس السيئ ـ أولاً بأول ـ من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة. وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه بسرعة رفع أي تراكمات للمياه، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح للتعامل بشكل فورى مع موجة الأمطار والطقس السيئ.
وشدد المحافظ على التنسيق الدائم بين مسئولى شركة المياه والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن، وتكثيف الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة الأمطار التى تتعرض لها المحافظة، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أية أعطال.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن كافة جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه بمختلف الشوارع والميادين بشتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها، لافتا إلى أن المحافظ وجه بالعمل بشكل جماعي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، للحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، موجها بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتذليل كافة العقبات لهم.
جدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات لحين انتهاء موجة الطقس السيئ واستقرار الأوضاع، كما تستقبل بلاغات وشكاوى المواطنين على أرقام ٢١٦٨٠٤٢ و ٢١٦٨٠٤١.
رفع مياه الأمطار بالفيوم
رفع مياه الأمطار بالفيوم
رفع مياه الأمطار بالفيوم
رفع مياه الأمطار بالفيوم
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