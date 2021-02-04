اليوم السابع
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محافظ الغربية يتفقد شوارع مدينة طنطا أثناء هطول الأمطار.. صور

الخميس، 04 فبراير 2021 07:03 م
محافظ الغربية يتفقد شوارع مدينة طنطا أثناء هطول الأمطار.. صور محافظ الغربية يتفقد شوارع مدينة طنطا أثناء هطول الأمطار
الغربية عادل ضرة

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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة تفقدية لشوارع مدينة طنطا أثناء سقوط الأمطار للاطمئنان على عدم وجود تجمعات للمياه في الشوارع وتصريفها بصورة مستمرة.

بدأت الجولة بتفقد حركة السير في شارع البحر وشارع الجلاء حتى كوبري فاروق مروراً بكوبري القرشي والتأكد من خلو الشوارع وأسفل الكباري والأنفاق من وجود أي تجمعات لمياه الأمطار، مع تواجد عربات شفط وكسح المياه في الأماكن المحددة لها.

كما توجه المحافظ لتفقد منطقة المعرض والاستاد، حيث تابع عمليات شفط تجمعات المياه أسفل الكوبرى وتأكد من خلو شوارع منطقة الإستاد من تجمعات المياه وسيولة الحركة المرورية، وتابع المحافظ جولته بتفقد شارع النحاس، منطقة سيجر، ميدان ستوتة والمحطة وإزالة كافة الإشغالات لتسهيل حركة السير والمرور.

وخلال الجولة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وإزالة كافة الإشغالات على طول كورنيش المرشحة.

 

محافظ الغربية يتفقد شوارع مدينة طنطا أثناء هطول الأمطار (1)
محافظ الغربية يتفقد شوارع مدينة طنطا

 

محافظ الغربية يتفقد شوارع مدينة طنطا أثناء هطول الأمطار (2)
محافظ الغربية يتفقد شوارع مدينة طنطا أثناء هطول الأمطار 

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