محافظ البحيرة يوجه بسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الأجهزة التنفيذية بتكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار مع بداية موجة سوء الأحوال الجوية.

وأوضح انه تم الدفع بجميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقري المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

وأشاد محافظ البحيرة بجهود التنسيق بين كافة فرق ومجموعات العمل بجميع القطاعات، وتواجد القيادات المستمر بالشوارع، جنبا إلى جنب مع فرق التدخل السريع.

وفى هذا السياق واصل القطاع الجنوبي للمحافظة تحت إشراف الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ جهوده لرفع درجة الاستعداد مع التنبؤات باستمرار سقوط الامطار خاصة بوادى النطرون وأبو المطامير والنوبارية وكوم حمادة.

وتم إخلاء المواطنين من المناطق المنخفضة وذات الخطورة مع استمرار حرصا على أمنهم وسلامتهم.

كما تم رفع مياه الأمطار أولا بأول بالمدن وعلى الطرق الرئيسية بالتنسيق مع شركة المياه والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية لتصريف التراكمات من الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة حفاظا على سلامة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.