محافظ أسيوط يتفقد توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالحبايشة

أسيوط - هيثم البدري

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط التوسعات الجارى تنفيذها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى لمركزى البدارى وساحل سليم بمنطقة الحبايشة بمركز البدارى بطاقة 33 ألف متر مكعب/يوم والتى تخدم مدينتى "البدارى وساحل سليم" وبعض قرى المركزين للوقوف على معدلات التنفيذ وسير العمل بالمحطة تمهيدًا لتشغيلها بكامل طاقتها، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة كافة المشروعات الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات وتذليل العقبات أمام تنفيذها.

ورافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المحطة من أحواض وبرك الأكسدة وأحواض التهوية والمعالجة واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبد الرحمن عن المحطة ومكونات مشروع صرف صحى "البداري/ساحل سليم" والذى يتكون من 3 محطات رفع منهم محطتين رفع بالبدارى ومحطة رفع أخرى بساحل سليم وشبكات انحدار بطول 26 كيلو بمدينة البدارى و16 كيلو بمدينة ساحل سليم وخطوط طرد بطول 23 كم حيث تم دخول الخدمة لشرق البدارى وجارى دخول الخدمة لباقى المدينة وكذلك مدينة ساحل سليم وذلك عقب الانتهاء من خط السيب النهائى والانتهاء من التجارب.

واستكمل المحافظ جولته بالمحطة بتفقد أعمال التوسعات الجارى تنفيذها لإنشاء محطة ميكانيكية للصرف الصحى لاستيعاب قرى مركزى البدارى وساحل سليم ضمن المشروع الشامل للصرف الصحى والذى يتم تنفيذه بأحدث التقنيات مشددًا على مراعاة الضوابط والاشتراطات الفنية فى التنفيذ.

ووجه المحافظ – خلال الجولة – مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتشغيل المشروع بكامل طاقته وفقًا لكافة الاشتراطات الفنية مشددًا على أهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتلافى الملاحظات وتذليل كافة العقبات وذلك وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.