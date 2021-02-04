محافظة الشرقية تستقبل 238 ألف و374 طلب تصالح فى مخالفات البناء

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجيه لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للاستفاده من مد مهلة التصالح ودفع 35 % قيمه جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر فبراير الجاري.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجيه والوحدات المحلية القروية بحسن إستقبال المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

أشار محافظ الشرقية إلى موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 35% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى خلال الشهر الجاري، بينما يُسدد 40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل.

ومن جانبه أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجيه أنه تم إستقبال 238 الف و374 طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتى 3 فبراير 2021 و تحصيل نسبة 35% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهايه الشهر الجاري.

ومازال أهالى الشرقية يتوافدون على المراكز التكنولوجيه المتواجدة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى والإستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.