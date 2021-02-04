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مجلس الأمن يعرب عن قلقه من إعلان الطوارئ فى ميانمار ويدعو للإفراج عن المحتجزين

الخميس، 04 فبراير 2021 07:39 م
مجلس الأمن يعرب عن قلقه من إعلان الطوارئ فى ميانمار ويدعو للإفراج عن المحتجزين ميانمار
كتب أحمد عرفة

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أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق من إعلان حالة الطوارئ في ميانمار داعيا إلى الإفراج عن المحتجزين، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أمر جيش ميانمار شركات الاتصالات المحلية بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني منذ انقلاب يوم الاثنين الماضي.

 

ووفقاً لـ" روسيا اليوم "، أبلغت وزارة النقل والاتصالات شركات الاتصالات بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي حتى منتصف ليل السابع من فبراير، نظرا لأن "الموقع يسهم في زعزعة استقرار البلاد".

 

 

 


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